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Сегодня, 19:03

Гончаренко: «Все призеры в соревнованиях пар на Олимпиаде были достойны золотых медалей»

Гончаренко прокомментировала результаты спортивных пар на Олимпиаде-2022
Анна Горшкова
Корреспондент

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала результаты спортивных пар на Олимпиаде-2022.

«Что касается Тарасова и Морозов, у них прокат был на пределе нервов — настолько чисто, давно я такого не помню. Ребята — молодцы, великолепно подошли к Олимпийским играм. Китайская пара, которая оказалась впереди, — они не были готовы уступать никому.

Их разделили сотые, а золото — оно только одно. Китайская пара — великие и гениальные. Считаю, что наши фигуристы просто молодцы! Они были прекрасны, очень интересным получилось завершение Игр. Абсолютно весь пьедестал можно назвать золотым, но, к сожалению золотая медаль одна, и они расположились так", — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в субботу, 19 февраля, стали серебряными призерами Игр в Пекине, набрав в общей сложности 239,25 балла. Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун стали первыми, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар (239,88).

Источник: https://tass.ru/sport/13769427
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Инна Гончаренко
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