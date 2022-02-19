Гончаренко: «Все призеры в соревнованиях пар на Олимпиаде были достойны золотых медалей»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала результаты спортивных пар на Олимпиаде-2022.

«Что касается Тарасова и Морозов, у них прокат был на пределе нервов — настолько чисто, давно я такого не помню. Ребята — молодцы, великолепно подошли к Олимпийским играм. Китайская пара, которая оказалась впереди, — они не были готовы уступать никому.

Их разделили сотые, а золото — оно только одно. Китайская пара — великие и гениальные. Считаю, что наши фигуристы просто молодцы! Они были прекрасны, очень интересным получилось завершение Игр. Абсолютно весь пьедестал можно назвать золотым, но, к сожалению золотая медаль одна, и они расположились так", — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в субботу, 19 февраля, стали серебряными призерами Игр в Пекине, набрав в общей сложности 239,25 балла. Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун стали первыми, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар (239,88).