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Сегодня, 07:59

Авербух: «Еще вчера всем было понятно, что мы выиграем командный турнир на Олимпиаде»

Авербух заявил, что российские фигуристы показали те результаты, на которые мы и рассчитывали
Микеле Антонов

Известный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первое место сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).

«Еще вчера всем было понятно, что мы выиграем командный турнир на Олимпиаде. Но ошибки наших фигуристов тоже заставляют задуматься. И в парном катании было недочеты, и в танцах проиграли американцам, что тоже не очень хороший звонок. Но то, что мы выиграем командный турнир было понятно и вчера по математическим раскладам. Было важно, чтобы Марк Кондратюк не дал возможность оторваться американцам, он и откатал блестяще. Но, а во всех остальных трех видах наши фигуристы показали те результаты, на которые мы и рассчитывали. Так что все вполне по планам. Тем не менее, это никак не преуменьшает российской победы. Это еще одно золото в копилке сборной России», — сказал Авербух «СЭ».

В заключительный день командного турнира, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали 2-ми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили досрочную победу национальной команде. Камила Валиева показала лучший результат в произвольной программе среди женщин.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Илья Авербух
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