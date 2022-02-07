Загитова поделилась эмоциями от выступления сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова в эфире «Первого канала» поделилась эмоциями после завоевания сборной России золота в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я думаю, что сейчас наши ребята зарядились положительными эмоциями и, когда они возьмут в руки золотую медаль, их эмоции будут через край. Это вдохновит их выступить в личном турнире еще лучше», — сказала Загитова.

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.