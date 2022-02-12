Горшков: «История с допинг-тестом Валиевой вызывает слишком много вопросов»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Еще раз повторю — мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. С одной стороны, необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, а с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию. Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь, для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», — приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 декабря наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).