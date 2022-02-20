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Сегодня, 16:13

«Хотелось бы взять реванш». Мишина высказалась о бронзе Олимпийских игр

Фигуристка Мишина подвела итоги выступления на Олимпиаде в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, подвела итоги олимпийского турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Когда мы до этого катали программы и все элементы шли хорошо, то было такое, наверное, привычное ощущение: если мы все делаем, то молодцы, мы выигрываем. Здесь мы понимали, что это так работать не будет, поэтому мы просто довольны тем, что у нас все получилось.

Значит ли это, что мы не расстроились? Наверное, если спортсмен делает все, что может, то радости все равно больше. Мы будем продолжать работать, и это третье место дает нам мотивацию работать усерднее», — приводит слова Мишиной пресс-служба ФФККР.

Также спортсменка заявила, что хотела бы взять реванш в будущем.

«Хотелось бы взять реванш, но это зависит от того, согласятся ли наши соперники».

По итогам турнира пар Мишина и Галлямов завоевали бронзовую медаль. Первыми стали Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место.

Источник: https://fsrussia.ru/news/6015-evgeniya-tarasova-vladimir-morozov-serebryanye-prizery-olimpijskikh-igr-anastasiya-mishina-aleksandr-gallyamov-zavoevali-bronzu.html
Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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