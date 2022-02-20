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Сегодня, 15:05

Камила Валиева провела первую тренировку после возвращения из Пекина

Иван Шитик
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после возвращения в России с Олимпийских игр-2022 в Пекине.

На Олимпиаде в Пекине Валиева стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.

Олимпиада
Камила Валиева
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