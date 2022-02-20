Камила Валиева провела первую тренировку после возвращения из Пекина
Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после возвращения в России с Олимпийских игр-2022 в Пекине.
На Олимпиаде в Пекине Валиева стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
17 февраля Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.
Новости