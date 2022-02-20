Камила Валиева провела первую тренировку после возвращения из Пекина

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после возвращения в России с Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Камила Валиева провела первую тренировку после возвращения с Олимпиады??

Источник: IG teamtutberidze pic.twitter.com/wI8msz0uxb — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) February 20, 2022

На Олимпиаде в Пекине Валиева стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.