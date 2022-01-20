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Сегодня, 13:23

Энберт высказался о попадании Дэвис и Смолкина в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт прокомментировал попадание Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в состав сборной России на Игры в Пекине.

«Дэвис и Смолкин на чемпионате России показали очень хорошее катание. Понятно, что были еще претенденты. Для меня как для обычного зрителя они выглядели действительно хорошо. Это третье место очень логично.

Что касается пар, здесь вопросов нет. Едут три наши титулованные и именитые пары. По девочкам перед ЧЕ были вопросы по поводу Туктамышевой. Наши девочки доказали, что они все готовы и настроены. Вопросов уже быть не может», — приводит «Чемпионат» слова Энберта.

Сегодня, 20 января, был опубликован состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Дэвис и Смолкин попали в состав команды в танцах на льду. Помимо них в заявку вошли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4581769-devis-i-smolkin-na-chr-pokazali-horoshee-katanie-enbert-o-sostave-sbornoj-rossii-na-oi.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александр Энберт
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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