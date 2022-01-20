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Сегодня, 13:22

Людмила Великова считает, что состав сборной России по фигурному катанию сформирован по спортивному принципу

Виктория Кравченко

Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась мнением о составе сборной России на Игры в Пекине.

Среди мужчин российскую команду будут представлять Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

«Думаю, что это спортивный принцип. Этот молодняк — Кондратюк и Мозалев — находится в принципе на одном уровне. Но будет очень сильный состав — американцы, канадцы, японцы. Одно дело — Европа, и совсем другое — когда подключается другой континент. Даже загадывать невозможно, потому что наши владеют меньшим количеством этих несчастных четверных.

Хотя кто знает. Я, например, была на Олимпиаде, где все считали, что победят старики, а победил Алексей Урманов — и сам был в шоке от того, что выиграл. Олимпиада — это совсем другой старт, другое состояние души. Всякое может быть, могут победить не те, от кого этого ждешь», — передает слова Великовой «Газета.Ru».

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен сегодня, 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/20/17167291.shtml
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
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