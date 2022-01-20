Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 13:33

Плющенко считает, что состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине составлен справедливо

Виктория Кравченко
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко дал комментарий по поводу состава сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине.

«Думаю, все справедливо, чемпионаты России и Европы все показали. Дебютантам Олимпиады могу сказать, что Игры — это совершенно другой старт, другие соревнования, другие эмоции, поэтому, кто бы что ни говорил, это особенный старт. Сейчас они приедут в Пекин, появятся новые впечатления, они увидят все эти команды, этот поток людей, церемонию открытия, легенд, это будет настоящим праздником. И сейчас им как никогда потребуется особая концентрация, своего рода энергосберегающий режим, нужно будет воздержаться лишний раз от прогулок, а когда они увидят на льду олимпийские кольца, это придаст им серьезный стимул», — цитирует Плющенко ТАСС.

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен сегодня, 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13478199
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Евгений Плющенко
1
0
Читайте также
Реклама, шоу и президентская стипендия: сколько зарабатывает Алина Загитова
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Матыцин заверил, что Латыпову организуют перелет на Олимпиаду в Пекин
Сборная России по хоккею занимается в двухразовом режиме на сборе перед Олимпиадой в Пекине
Энберт высказался о попадании Дэвис и Смолкина в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Людмила Великова считает, что состав сборной России по фигурному катанию сформирован по спортивному принципу
Тренер Мозалева рассказал, планируется ли усложнять программу фигуриста к Олимпиаде
Гербольдт — о составе сборной России на Олимпиаду: «Туктамышеву очень жалко, но это спорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энберт высказался о попадании Дэвис и Смолкина в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости