Плющенко считает, что состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине составлен справедливо

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко дал комментарий по поводу состава сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине.

«Думаю, все справедливо, чемпионаты России и Европы все показали. Дебютантам Олимпиады могу сказать, что Игры — это совершенно другой старт, другие соревнования, другие эмоции, поэтому, кто бы что ни говорил, это особенный старт. Сейчас они приедут в Пекин, появятся новые впечатления, они увидят все эти команды, этот поток людей, церемонию открытия, легенд, это будет настоящим праздником. И сейчас им как никогда потребуется особая концентрация, своего рода энергосберегающий режим, нужно будет воздержаться лишний раз от прогулок, а когда они увидят на льду олимпийские кольца, это придаст им серьезный стимул», — цитирует Плющенко ТАСС.

Состав олимпийской сборной России по фигурному катанию был объявлен сегодня, 20 января. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.