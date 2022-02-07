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Сегодня, 14:15

Депутат Свищев назвал глупым высказывание канадской журналистки о фигурном катании

В Госдуме отреагировали на призыв канадской журналистки убрать фигурное катание из олимпийской программы из-за доминирования России
Георгий Скобликов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на призыв канадской журналистки убрать фигурное катание из программы Олимпиады из-за доминирования России.

«Судя по всему, канадская журналистка далека от спорта. Такие вещи не должны восприниматься серьезно. Если кто-то где-то доминирует, то это говорит о хорошей работы федерации. Например, канадцы доминируют в керлинге, но это не значит, что его стоит убирать из программы. Надо тренироваться. Если у канадцев что-то не получается, это не значит, что теперь какой-либо вид спорта нужно исключать из программы Олимпиады. Наоборот надо учиться у голландцев конькобежному спорту, у россиян — фигурному катанию. Глупое высказывание тяжело комментировать. Серьезно не реагирую, но глупость бывает порой смешной. Жалко, что это опять касается Олимпийских игр», — сказал Свищев «СЭ».

Также председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту высказался об истории выступлений зарубежных спортсменов в фигурном катании на Олимпийских играх.

«Хочу напомнить канадской журналистке, что не так давно в фигурном катании не так давно блистали мужчины в одиночной программе. Их было огромное количество, американцев, канадцев. Если сейчас наши ребята досрочно выиграли командный турнир, то это свидетельствует о крутом развитии федерации. Давно у нас не было мужчины в одиночном катании. Появились спортивные пары, танцевальные пары. Все федерации у нас развиваются гармонично. Пусть канадцы приезжают и учатся, наша федерация с удовольствием подскажет и поможет. Думаю, что ее мнение не разделяют федерации спорта и канадские, и мировые. Это мнение далекого от спорта человека и далекого вообще», — добавил Свищев.

Ранее, 7 февраля, журналистка Сара Дженкинс из Канады в своей социальной сети призвала исключить из программы зимней Олимпиады фигурное катание из-за доминирования российских спортсменов и конькобежный спорт из-за доминирования Нидерландов, бобслей — из-за Германии, лыжные гонки — из-за Норвегии.
Накануне сборная ОКР победила в командном турнире по фигурному катанию на коньках.

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Фигурное катание
Олимпиада
Дмитрий Свищев
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