Призерка чемпионата мира и Европы Елена Радионова прокомментировала «СЭ» выступление сборной России в командном первенстве по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Командник нельзя считать проекцией личных соревнований, потому что-то кто-то одну программу катал, кто-то две, у кого-то были замены, у кого-то их не было. У нас в каждом виде сильные ребята. И мне кажется, в это раз у нас как никогда реально сильная сборная. Мы выиграли командные соревнования с большим отрывом, но тут ни у кого и сомнений не было, что этого не произойдет. Но в личном первенстве все надо будет доказывать заново. Самое главное, чтобы ребята быстро восстановились и с новыми силами снова рвались в бой», — сказала Радионова «СЭ».

Также Елена высказалась о выступлении танцоров и пар.

«Мне тяжело давать оценку танцам на льду, потому что это немножко другой мир со своей оценочной системой. Но в любом случае у нас классные пары. Вика с Никитой — фавориты, их конкуренты — французы, американцы, но шанс на золото все равно есть. Также мне очень нравится, как Степанова/Букин катаются в этом сезоне. У них тоже очень большие шансы. Все будет зависеть от проката.

Несмотря на то, что сегодня в некоторых прокатах у нас были помарочки, они мне понравились. Все смотрелось очень уверенно и классно. Видно, что ребята в форме. Главное — восстановиться. Громко будет назвать командник — тренировкой перед личными соревнованиями. В любом случае тем ребятам, которые откатали командник, будет по крайней мере психологически легче выступать", — добавила Радионова.

В заключительный день командного турнира, 7 февраля, Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу пар, Синицина и Кацалапов стали 2-ми в произвольном танце, обеспечив досрочную победу. Валиева показала лучший результат в произвольной программе.