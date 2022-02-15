«С Россией невозможно тягаться!» Авербух — о женской короткой программе Олимпиады
Прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на прокат российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.
«Нам не надо было ничего никому доказывать. Все понимали, что с Россией невозможно тягаться. Сегодня был очень сложный и волнительный день, короткая программа. Объективно без сбоев сегодня из 30 девочек откатала только Аня Щербакова. Олимпиада давит на всех. Однако все наши спортсменки справились! Это очень хорошо!» — сказал Авербух «СЭ».
В составе сборной России выступают Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Они занимают первое, второе и четвертое места по итогам короткой программы.
Произвольную программу на зимней Олимпиаде в Пекине женщины покажут в четверг, 17 февраля.