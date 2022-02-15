Трусова: «Я не задумывалась о том, чтобы не делать тройной аксель. Это моя цель»

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на зимних Олимпийскихи играх 2022 года в Пекине.

«Настроение хорошее, — сказала фигуристка. — Я не задумывалась о том, чтобы не делать тройной аксель. Это моя цель. Я понимала, чего мне может это стоить. Очень редко здесь ошибалась, почти не волновалась в этот раз, это были долгожданным выступлением. Обычно я волнуюсь и не могу сделать, а в этот раз такого не было».

Трусова упала с тройного акселя и получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.

После короткой программы лидирует Камила Валиева (82,16 балла). Второе место занимает Анна Щербакова (80,20 балла).