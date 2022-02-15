Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:37

Трусова: «Я не задумывалась о том, чтобы не делать тройной аксель. Это моя цель»

Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на зимних Олимпийскихи играх 2022 года в Пекине.

«Настроение хорошее, — сказала фигуристка. — Я не задумывалась о том, чтобы не делать тройной аксель. Это моя цель. Я понимала, чего мне может это стоить. Очень редко здесь ошибалась, почти не волновалась в этот раз, это были долгожданным выступлением. Обычно я волнуюсь и не могу сделать, а в этот раз такого не было».

Трусова упала с тройного акселя и получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.

После короткой программы лидирует Камила Валиева (82,16 балла). Второе место занимает Анна Щербакова (80,20 балла).

Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: Валиева, Трусова и Щербакова начали битву за медали, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Все медали 15 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Россия стала третьей в биатлонной эстафете
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 15 февраля
Щербакова: «Я на новых коньках, но не хотела бы на этом акцентировать внимание»
Трусова: «Хотела поучаствовать в команднике. Это не мое решение»
«Овечкин нес меня на плечах от корпуса базы до машины». Большое интервью Алексея Кудашова об Олимпиаде, сборной и карьере
Валиева справилась с давлением и выиграла короткую программу. Сакамото вытеснила Трусову из тройки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин — о прокате Щербаковой: «Это было очень здорово, мы радуемся как дети»

«С Россией невозможно тягаться!» Авербух — о женской короткой программе Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости