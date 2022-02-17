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«Заканчивать я не готова». Олимпийская чемпионка Щербакова поделилась эмоциями после Игр в Пекине

Анна Щербакова прокомментировала победу в соревнованиях фигуристок на ОИ
Сергей Федоров
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась эмоциями после завершения соревнования фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Буду ли продолжать кататься? У меня есть желание и не могу пока себя представить без фигурного катания. Заканчивать я не готова.

Самый сложный момент в карьере? Все, кто меня знают, говорят, что я спокойно жить не могу. Здесь я говорила всем «не поверите, пока все хорошо». Было много неприятностей и трудностей, выделить что-то одно трудно. В этом сезоне, наверное, травма в Новогорске. Тогда даже у меня упала вера, что я поеду на главные старты.

Что сказала бы Саше? Я ей лично сказала бы. Мы с ней еще толком не виделись. Удивилась ли ее эмоциям? Я пока ничего не чувствую, нужно посидеть, отойти от этого напряжения", — сказал Щербакова.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 255,95 (80,20 + 175,75) балла.

Серебро завоевала россиянка Александра Трусова (251,73; 74,60 + 177,13). Обладательницей бронзовой медали стала японка Каори Сакамото (233,13; 79,84 + 153,29). Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой (224,09: 82,16 + 141,93).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Анна Щербакова
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