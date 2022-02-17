Щербакова: «Я ничего не поняла еще, поэтому очень спокойна. Испытала невероятное счастье от проката»

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде в Пекине.

«Я ничего не поняла еще, поэтому очень спокойна. Испытала невероятное счастье от моего проката. Гора с плеч упала, это ощущение еще присутствует. Но нужно, чтобы прошло время, чтобы все это понять.

Мандраж был больше, чем перед короткой. Но в целом я чувствовала, что готова к этим соревнованиям. С каждым турниром я приобретала опыт, так что волнение контролировала.

Ничего не буду говорить людям, которые писали, что я не должна ехать. Могу только помахать. Могу выдохнуть, что многие переживания после решения по команднику остались в прошлом. Это лучшее, что я могла сделать", — сказал спортсменка.

Щербакова прыгнула в произвольной прогамме два четверных прыжка и получила в сумме за выступления 255,95 балла.