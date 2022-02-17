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Сегодня, 18:08

Щербакова: «Я ничего не поняла еще, поэтому очень спокойна. Испытала невероятное счастье от проката»

Щербакова заявила, что испытала невероятное счастье от проката на Олимпиаде-2022
Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде в Пекине.

«Я ничего не поняла еще, поэтому очень спокойна. Испытала невероятное счастье от моего проката. Гора с плеч упала, это ощущение еще присутствует. Но нужно, чтобы прошло время, чтобы все это понять.

Мандраж был больше, чем перед короткой. Но в целом я чувствовала, что готова к этим соревнованиям. С каждым турниром я приобретала опыт, так что волнение контролировала.

Ничего не буду говорить людям, которые писали, что я не должна ехать. Могу только помахать. Могу выдохнуть, что многие переживания после решения по команднику остались в прошлом. Это лучшее, что я могла сделать", — сказал спортсменка.

Щербакова прыгнула в произвольной прогамме два четверных прыжка и получила в сумме за выступления 255,95 балла.

Александра Трусова выиграла серебро, исполнив пять четверных прыжков (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева заняла четвертое место (224,09).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анна Щербакова
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