Вэньцзинь Суй и Цун Хань еще не знают, поедут ли на чемпионат мира по фигурному катанию

Китаянка Вэньцзинь Суй, выступающая в паре с Цун Ханем, поделилась мнением о том, поедут ли они на предстоящий чемпионат мира.

— Поедем ли на чемпионат мира? Мы еще не обсуждали следующий шаг. Хотим отпраздновать эту победу, а потом обсудим с тренером. Думаем, он поможет нам с выбором.

Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли золото Олимпийских игр. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов замкнули тройку призеров.

Чемпионат мира должен пройти с 21 по 27 марта 2022 года в Монпелье (Франция).