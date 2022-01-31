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Сегодня, 14:15

Американский тренер высказался о манипуляциях с тестами на коронавирус на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Тренер сборной США Трэйси Уилсон ответила на вопрос корреспондента «CЭ» о ежедневных тестах на коронавирус на Олимпиаде.

—  Я еще никогда так не нервничала! Надо сдавать так много тестов... Это был огромный вызов. Я воспринимаю это как дополнительный слой стресса для спортсменов в дополнение к тому стрессу, который был и без этого. Хочу сказать им — мое уважение, ребята. Они должны адаптироваться к происходящему, и это впечатляет.

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— Вам не кажется, что со всеми этими тестами могут быть какие-то манипуляции? Не знаю, есть ли в США, Канаде такие теории.

— Точно. Мне кажется, у людей просто может быть такая философия, под которую можно подстроить что угодно. Тут манипуляции, там манипуляции... Вы же не можете заглянуть за кулисы и увидеть, так это или нет. Они делают то, что им приходится делать. Я не буду оспаривать эту ситуацию. Я им очень благодарна за усилия, которые предпринимаются для спортсменов и официальных лиц, что у нас, у фигуристов есть возможность показать, что было сделано за четыре года.

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Фигурное катание
Олимпиада
Коронавирус
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