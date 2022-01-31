Бывший тренер Медведевой: «Евгения прекратила выступать в спортивном фигурном катании только из-за коронавируса»

Бывшая наставница Евгении Медведевой Трэйси Уилсон ответила на вопрос корреспондента «CЭ» о карьере фигуристки.

— Поскольку я из России, нельзя не задать вопрос о Евгении Медведевой. Следите за ней?

— О, Евге-е-е-е-ения! Евгения — особенный человек, думаю, вы знаете в России, насколько особенная она. Она приехала к нам и тренировалась с нами, и мы хорошо узнали ее. У меня была привилегия поехать с ней в Россию. Думаю, она очень хороша для этого спорта. Она вдохновляет своими способностями, тем, как она превратилась из подростка в женщину, своим артистизмом и атлетизмом, который она привнесла в спорт. Я просто не могу сказать достаточно о Евгении, она была фантастической в нашем клубе, во влиянии на других фигуристов. Она дружила с Джейсоном, когда она приехала, у нее был с собой стикер с эмблемой пекинской Олимпиады... Так что Брайан и я остаемся в контакте с ней и чувствуем себя очень близкими людьми с Евгенией. И мы восхищены тем, что она сейчас делает.

— Она приедет в Пекин в роли комментатора.

— Это прекрасно, что она сюда приедет!

— Извините, но когда она стала женщиной, то прекратила кататься в спорте.

— Потому что из-за ковида она не могла кататься в Канаде, приехала в Японию...

— Думаете, это был ключевой момент?

— Да, именно он. Если вы помните, что она сделала на финале Кубка России с ее «Мемуарами гейши» — это было то, куда она шла, к чему стремилась. И у нее никогда не было шанса реализовать эти возможности. Мы говорили о будущем, она позвонила и Брайану, и мне. У нас до сих пор в Канаде не все фигуристы вернулись на лед из-за антиковидных ограничений. Но на тот момент... Я думаю, мы потеряли то, куда она могла привести спорт. Я думаю, причина полностью в ковиде. Она не достигла своего потенциала. Она его только искала.