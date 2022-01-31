Милонов призвал украинских спортсменов на Олимпиаде отвечать на вопросы на украинском языке

Милонов отреагировал на новость о том, что украинский фигурист ответил на английском языке на заданный по-русски вопрос на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что украинский фигурист ответил на английском языке на заданный по-русски вопрос на Олимпиаде.

«На Украине русский язык является языком общения людей. Больше, чем новояз, который там придуман. Поэтому мы должны принципиально украинским спортсменам задавать вопросы на русском языке, — сказал Милонов «СЭ». — Я не исключаю, если человек прожил всю жизнь в какой-то глухой деревне где-то подо Львом и не окончил школу, то кроме своего диалекта он ничего не знает. Если есть специалисты по редким диалектам, то могут задать ему вопрос на этой «мове», но не на английском языке. Он же понял вопрос на русском. Мы имеем полное право не понять его ответ на английском и переспросить еще раз, попросить высказаться на одном из двух родных языков. Конечно, одним из них является русский. Возможно, их заставили выучить наспех эту «мову». Да, пусть отвечают на украинском. Мы же, русские, любим национальные колориты. Например, мы можем петь песни и на русском, и на украинском языках. Стоит ли задавать вопрос киевлянину на английском? Я могу сказать как филолог, что их английский будет небезупречным, да и это глупость какая-то».

Ранее, 31 января, украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел отвечать на английском на заданный на русском языке вопрос в микст-зоне.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).