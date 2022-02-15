Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 15:04

Американская фигуристка — о Валиевой: «Камила молода, мне жалко ее. Возрастной ценз должен быть ограничен»

Американская фигуристка высказалась о ситуации Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Американская фигуристка Мэрайя Белл высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде.

«Смешанные чувства от выступлений. Даже почувствовать себя олимпийцем — это уже круто. Эти две недели длились долго, драма или драма, это жестко. Мне нечего сказать [по поводу ситуации вокруг Валиевой], это не мое дело.

Справедливо лишь то — что я здесь и я горда этим. Мне жалко моих партнеров по сборной, которые не сделали ничего неправильного. Неправильно их наказывать, они не сделали ничего плохого. Камила — молода, мне жалко ее. Возрастной ценз должен быть ограничен. 18 годами. Тогда присутствие здесь 25-летних фигуристок, как я, не будет таким шокирующим.

Те из нас, которые относятся к допинг-тестам серьезно — для них они страшноваты, ты не хочешь их пропустить. Я никогда не пропускала тесты. Допинг-офицеры приходили ко мне в любое время, и это нормально. Тема Валиевой вне нашего контроля, это не та тема, о которой мы много разговариваем в команде», — заявила Белл.

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Сегодня, 15 февраля, Валиева выйдет на лед и представит короткую программу в рамках личного турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
6
1
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн коротких программ женщин
Кошмар Латыпова и величие спорта. Развязка в биатлоне — лучшее, что было на этой Олимпиаде
«Важно сосредоточиться и отключиться от внешнего фона». Туктамышева — перед выступлением российских фигуристок на ОИ-2022
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 15 февраля
Олимпиада 2022: прокат Валиевой и фигуристок, обидная бронза биатлонистов в эстафете и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Латыпов провалился в эстафете. Надо ли ему сочувствовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк исполнил четверной лутц на последней тренировке на Олимпиаде в Пекине

«Важно сосредоточиться и отключиться от внешнего фона». Туктамышева — перед выступлением российских фигуристок на ОИ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости