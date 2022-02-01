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Сегодня, 16:03

Александр Галлямов привез гитару на Олимпиаду в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что взял с собой на Олимпиаду в Пекин.

«Это гитара, все уже знают, что мы катаем показательный номер под очень интересную музыку группы Maneskin, и это реквизит для показательного номера. Все очень спокойно, вообще никаких вопросов не задали. Девушки только удивились, посмеялись, что не только чемоданы», — приводит слова Галлямова пресс-служба ОКР.

Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Короткие и произвольные программы в личном турнире спортивные пары представят 18 и 19 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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