Александр Галлямов привез гитару на Олимпиаду в Пекине

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что взял с собой на Олимпиаду в Пекин.

«Это гитара, все уже знают, что мы катаем показательный номер под очень интересную музыку группы Maneskin, и это реквизит для показательного номера. Все очень спокойно, вообще никаких вопросов не задали. Девушки только удивились, посмеялись, что не только чемоданы», — приводит слова Галлямова пресс-служба ОКР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Короткие и произвольные программы в личном турнире спортивные пары представят 18 и 19 февраля.