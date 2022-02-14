Американка Хамфрис завоевала золотую медаль в бобслее-монобобе Олимпиады-2022, Сергеева заняла 10-е место

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершились соревнования в монобобах у женщин.

Золотую медаль завоевала американка Кейли Хамфрис с результатом 4.19,27 минуты. Серебро у ее соотечественницы Иланы Мейерс Тэйлор (4.20,81), замкнула тройку призерок канадка Кристин де Брюн (4.21,03).

Российская босблеистка Надежда Сергеева заняла итоговое десятое место (4.23,59).

Бобслей

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Одиночка

4-й заезд

1. Кайлли Хамфрис (США) — 4.19,27

2. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 4.20,81

3. Кристин де Брюн (Канада) — 4.21,03

4. Лаура Нольте (Германия) — 4.21,33

5. Бриана Уокер (Австралия) — 4.21,46

6. Хуай Минь Минь (Китай) — 4.22,58

7. Мелани Хаслер (Швейцария) — 4.22,81

8. Синтия Аппиа (Канада) — 4.23,04

9. Ин Цин (Китай) — 4.23,41

10. Надежда Сергеева (Россия) — 4.23,59