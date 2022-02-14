Российская бобслеистка Сергеева поднялась на 10-е место после третьего заезда Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился третий заезд монобобов у женщин.

Российска бобслеистка Надежда Сергеева после трех заездов занимает 10-е место с результатом 3.17,25. Лидирует Кейли Хамфрис из США (3.13,97).

Заключительный четвертый заезд пройдет сегодня, 14 февраля и начнется в 6.00 (мск).

Бобслей

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Одиночка

3-й заезд

1. Кайлли Хамфрис (США) — 3.13,97

2. Кристин де Брюн (Канада) — 3.15,52

3. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 3.15,70

4. Лаура Нольте (Германия) — 3.16,02

5. Бриана Уокер (Австралия) — 3.16,25

6. Хуай Минь Минь (Китай) — 3.16,61

7. Ин Цин (Китай) — 3.16,97

8. Синтия Аппиа (Канада) — 3.17,06

9. Мелани Хаслер (Швейцария) — 3.17,25

10. Надежда Сергеева (Россия) — 3.17,25

11. Марго Бош (Франция) — 3.17,29

12. Андреа Греку (Румыния) — 3.17,73

13. Катрин Байерль (Австрия) — 3.17,96

14. Мариама Яманка (Германия) — 3.18,26

15. Карлиен Слепер (Нидерланды) — 3.18,32

16. Джада Андреутти (Италия) — 3.18,41

17. Виктория Чернанска (Словакия) — 3.18,78

18. Ким Йо Ран (Корея) — 3.20,11

19. Жасмин Фенлатор-Викториан (Ямайка) — 3.20,93

20. Лидия Гунько (Украина) — 3.21,65