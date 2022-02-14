Российская бобслеистка Сергеева поднялась на 10-е место после третьего заезда Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился третий заезд монобобов у женщин.
Российска бобслеистка Надежда Сергеева после трех заездов занимает 10-е место с результатом 3.17,25. Лидирует Кейли Хамфрис из США (3.13,97).
Заключительный четвертый заезд пройдет сегодня, 14 февраля и начнется в 6.00 (мск).
Бобслей
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Одиночка
3-й заезд
1. Кайлли Хамфрис (США) — 3.13,97
2. Кристин де Брюн (Канада) — 3.15,52
3. Илана Мейерс Тэйлор (США) — 3.15,70
4. Лаура Нольте (Германия) — 3.16,02
5. Бриана Уокер (Австралия) — 3.16,25
6. Хуай Минь Минь (Китай) — 3.16,61
7. Ин Цин (Китай) — 3.16,97
8. Синтия Аппиа (Канада) — 3.17,06
9. Мелани Хаслер (Швейцария) — 3.17,25
10. Надежда Сергеева (Россия) — 3.17,25
11. Марго Бош (Франция) — 3.17,29
12. Андреа Греку (Румыния) — 3.17,73
13. Катрин Байерль (Австрия) — 3.17,96
14. Мариама Яманка (Германия) — 3.18,26
15. Карлиен Слепер (Нидерланды) — 3.18,32
16. Джада Андреутти (Италия) — 3.18,41
17. Виктория Чернанска (Словакия) — 3.18,78
18. Ким Йо Ран (Корея) — 3.20,11
19. Жасмин Фенлатор-Викториан (Ямайка) — 3.20,93
20. Лидия Гунько (Украина) — 3.21,65