Тренер Шашилов и две российские биатлонистки не добрались до Пекина. Новый организационный прокол нашей сборной

Пять представителей сборной России по биатлону, в том числе две спортсменки, не смогли вылететь на Олимпиаду вместе с остальной командой из-за отсутствия QR-кодов.

Сборная России по биатлону вчера стала одной из первых в нашей делегации, вылетевшей на Олимпиаду в Пекин. Однако это было сделано не в полном составе. Пятеро членов биатлонной команды не смогли добраться до китайской столицы вместе с остальными. Глава сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и на Олимпиаду теперь точно не поедет. А спортсменки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин странным образом не получили нужных документов перед вылетом и не смогли сесть в самолет.

Приложение не пустило спортсменок на Олимпиаду

Тревожная новость появилась уже после первого «олимпийского» рейса нашей команды в Пекин. Выяснилось, что пассажирами этого рейса не смогли стать двое биатлонисток — Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также их тренер Михаил Шашилов. Ситуация получилась экстренной, ведь спортсменки и наставник прибыли вместе со всеми из итальянской Антерсельвы и рассчитывали уже сегодня быть на олимпийской трассе.

— Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки — для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе, — говорится в официальном комментарии СБР.

Суть в том, что за две недели до вылета в Китай все участники и гости Игр обязаны заполнять специальное приложение на своем мобильном устройстве — My2022. Там, помимо актуальной информации о самочувствии, должны быть загружены данные о вакцинации, сделанных тестах и перенесенном в прошлом ковиде, если такой имел место. В последнем случае необходима официальная справка о выздоровлении.

И только если все пункты заполнены верно, в My2022 появляется зеленый QR-код — это значит, что в Китай вас пустят. Если код красный или его вообще нет — не посадят даже на самолет в Пекин. Что, собственно, и произошло с нашими биатлонистками.

Биатлонистки с тренером могут вылететь в Пекин уже спустя сутки

В принципе, ничего трагического пока не случилось — сейчас ситуация вполне решаемая. Тем более болели девушки давно, да и справку о выздоровлении не проблема получить в любой поликлинике. Дальше надо загрузить ее в приложение — и, по идее, там должен появиться зеленый свет. Если, конечно, все остальное было заполнено верно.

Но вопросов все равно миллион. Ведь «попались» две самые молодые спортсменки плюс возрастной тренер — логично, что именно у них могли бы возникнуть проблемы с бюрократией. А в команде обязательно должен быть собственный ковид-офицер — то есть человек, который по должности помогает с заполнением приложений и в случае чего может попросить о помощи. Почему он все это время бездействовал?

Не говоря уже о том, что перед вылетом биатлонисты целый день провели на базе в Новогорске. Там было много опытных специалистов из других сборных, из ОКР и Минспорта, которые, возможно, решили бы проблему с приложением за несколько кликов. Но вместо этого все приехали в аэропорт в надежде непонятно на что.