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Сегодня, 09:05

Пять членов сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине вместе с командой

Иван Торопцев
Корреспондент
Валерия Васнецова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине (Китай) вместе с остальной командой, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Руководитель сервис-группы Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Игры в Китае. В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Тесты остальных представителей сборной на коронавирус — отрицательные. Вылет старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки: всем четверым потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе для въезда в Китай.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1178
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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