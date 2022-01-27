Звезда лыжных гонок из Швеции выступит на Олимпиаде в биатлоне. Чего ждать от Стины Нильссон?

Девушка даже не слышала об Анфисе Резцовой, но повторяет ее путь.

Одним из самых интересных сюжетов в биатлоне на Олимпиаде в Пекине станет выступление Стины Нильссон. Она олимпийская чемпионка и четырехкратный призер ОИ, двукратная чемпионка мира, только не в биатлоне, а в лыжных гонках. Стрелять, а не только быстро бежать на лыжах Нильссон начала только в 27 лет — всего за год до старта олимпийского отбора. Она мечтает на трассе Чжанцзякоу отработать чисто на рубеже, а уж ходом с ней мало кто сравнится. Правда, пока что успехи у шведской энтузиастки в новой для нее дисциплине скромные. До Стины в биатлоне пробовали себя многие звездные лыжницы и лыжники. Но трюк с медалями и в лыжах, и в биатлоне удался только нашей Анфисе Резцовой.

Новое окно возможностей

Всего можно собрать примерно десятку известных лыжников, которые в определенный момент своей карьеры посчитали нужным взять винтовку и перейти в биатлон. Особенно популярна эта идея была в конце восьмидесятых — начале девяностых, когда женский биатлон наконец-то стал олимпийской дисциплиной, получил достаточное финансирование и внимание. Соответственно, для многих лыжниц открылось окно возможностей проявить себя в новом качестве. Лучше прочих этим воспользовалась Анфиса Резцова, которая сначала победила в составе советской лыжной эстафеты на Играх 1988 года, затем стала чемпионкой биатлонного спринта в 1992 году, а под конец карьеры выиграла эстафету 1994-го. Таким образом, Резцова стала первой в истории олимпийской чемпионкой в биатлоне, первой (и до недавнего времени — единственной) чемпионкой в двух зимних видах спорта сразу. И выигрывала в составе трех разных команд — СССР, Объединенной команды СНГ и России.

Пример Резцовой вдохновил многих: следом за ней последовали немка Катрин Апель (победа на ЮЧМ в лыжах и два золота ОИ в биатлоне) и две шведки — Анна Карин Зидек и Магдалена Форсберг. Именно на них ориентировалась Нильссон и с ними советовалась, а о карьере Анфисы поначалу даже и не слышала, о чем признавалась в интервью «СЭ». В целом переходы из лыж в биатлон (а иногда и обратно) перестал быть редкостью и полной экзотикой, но случай с решением радикально поменять вектор карьеры от действующей олимпийской чемпионки в расцвете сил действительно приковывает к себе особое внимание. От Нильссон были большие ожидания, которые, впрочем, пока ни во что великое не вылились. Под вопросом стояла даже целесообразность включения Стины в состав олимпийской сборной, но она успешно прошла отбор и будет бежать вместе со звездными сестричками Оберг.

Играла в футбол и занималась ориентированием

Поначалу Нильссон вообще замахивалась на авантюру с параллельным участием в гонках Кубка мира по лыжам и в биатлоне. Но в итоге тренировки по стрельбе отняли у Стины столько времени, что даже на локальные соревнования в Швеции по лыжам сил не хватило. Оружие интересовало девушку с самого детства, и она с завистью смотрела на коллег из биатлона. Только выдающиеся успехи в лыжах удерживали ее от порыва сменить вид деятельности, и в Пекин изначально она думала ехать биться с Терезой Йохауг, а не с Мартой Ройселанн и Кристиной Резцовой. Но стоило только попробовать зайти на рубеж, и ждать она больше не могла. Последний раз в лыжных стартах мы видели Стину еще до пандемии, весь карантин она работала самостоятельно с тренировочной винтовкой у себя на участке, а когда разрешили занятия на улице, поспешила на полигон.

Стина Нильссон. Фото Getty Images

Стрелять и бегать на лыжах — не единственные увлечения шведки. Она долго не могла определиться с выбором спорта, так как родители сначала отдали ее в футбол, а затем зимой она следом за подругой по школе пошла на лыжи. Получалось неплохо как на поле, так и на лыжне, и даже после победы на детском Васалоппет она продолжала тренироваться в местной футбольной команде. Ей нравилось забивать голы, но не отрабатывать в защите. А еще Стина опасалась получить по лицу, что ставило крест на контактных видах спорта. Пробовалась Нильссон и в лыжном ориентировании. Здесь возникла новая проблема — она снялась с нескольких соревнований подряд, так как страшно боялась потеряться в лесу. Она из простой семьи экскаваторщика и соцработницы, тем не менее родители старались сделать все для своей любимой дочери. Захотела бы перейти в биатлон раньше — они бы поддержали ее и в этом.

Проблемы с психикой из-за поражений

Быстрого выгорания в этот раз не будет, Стина уверяет, что в биатлоне всерьез и надолго. «Больше всего мне нравится, что мой новый вид спорта постоянно ставит меня в какие-то неожиданные ситуации, откуда я должна искать выход, — объясняет свою страсть Нильссон. — Стрельба, другой формат тренировок — все это новый вызов. А я такой человек, что меня это не выматывает, а, наоборот, заряжает энергией».

Отдаваться делу на полную — это вообще в духе спортсменки. Правда, не всегда чрезмерное желание шло ей на пользу. Так, первые тренеры охарактеризовали ее как своенравного ребенка, неспособного к дисциплине. Она стала посещать психолога, который попросил ее сдержаннее относиться к неудачам. «Я не любила проигрывать, и я всегда была сосредоточена только на том, чтобы победить. Побеждать, побеждать, побеждать... Мне всегда нравилось соревноваться во всем», — признается Стина.

Стина Нильссон. Фото Getty Images

Раньше она могла впасть в истерику из-за поражения в картах, но со временем научилась владеть эмоциями. Переходя в биатлон, шведка понимала, что сразу результата точно не будет — нужно подождать. Ожидание затянулось, сразу на Кубок мира Нильссон не заявили, отправив с резервистами на Кубок IBU. Побед не было и там — только 21-я высшая позиция и 33-е место в общем зачете. Тем не менее она квалифицировалась на чемпионат Европы, а затем и в элиту. Летом была сенсационная победа на чемпионате Швеции по биатлону на роликах (в том числе над сестрами Оберг), а на австрийском этапе Кубка мира в Хохфильцене стала 16-й в спринте и 10-й в преследовании. В этот момент эксперты всерьез заговорили об олимпийских перспективах Нильссон. Она с каждым разом прогрессирует на рубеже, а если найдет правильные лыжи, то при должной удаче может оказаться в Китае очень высоко.