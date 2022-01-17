Сокращенная квота — благо для сборной России? Озвучена наша заявка в Пекин

Впервые за много лет споров по составу национальной команды на Олимпиаде не было вообще. Нет квоты — нет проблемы.

Впервые за всю историю на Олимпиаде от нашей страны будут всего десять биатлонистов. В Пхенчхане-2018 их, правда, было вообще четверо, но тогда вмешались допинговые санкции от МОК. А до этого мы имели максимальную квоту на шесть человек и 12 в сумме. Казалось бы, все плохо и чисто арифметически шансов на медали у нас теперь меньше. Но не совсем так.

Биатлонных «туристов» больше не будет

Еще в золотые времена нашей легкой атлетики, когда на чемпионаты мира ездили по полсотни человек и больше, тогдашний главный тренер Валентин Маслаков каждый раз возмущался: «Не хочу брать на турнир «туристов»! Какой от них толк?» Тогда это была прям целая категория атлетов, которые отбирались на главный старт, не проходили там квалификацию и впоследствии спокойно занимались шоппингом и осмотром достопримечательностей.

В биатлоне, чего уж греха таить, таких тоже во все времена хватало. С поправкой на фактор неожиданности: все-таки вид спорта крайне непредсказуем, и сюрпризы вроде олимпийского золота Евгения Редькина случаются. Но последние годы пятые-шестые номера команды у нас чаще всего не способны на такой сюрприз даже в теории. А самые горячие споры на тренерских советах ведутся как раз вокруг этих кандидатур. Места лидеров в основе сомнений не вызывают, а вот кого взять из ближайших резервистов — это почти всегда яблоко раздора.

Так что спасибо Международному союзу биатлонистов, что от сломанных копий нас избавили. Состав на Олимпийские игры был более чем очевиден еще неделю назад. Из сюрпризов разве что прорыв Максима Цветкова, который победным финишным этапом в эстафете выгрыз себе место в олимпийской основе. Виток карьеры у Максима правда фантастический: еще пару лет назад он был близок к уходу из биатлона, в прошлом сезоне не блистал даже на уровне Кубка России, а теперь вот едет на Олимпиаду. Причем совсем не в статусе «туриста».

Кристина Резцова. Фото Global Look Press

Странный женский резерв

Интересная особенность олимпийского состава — это огромная текучка кадров. Еще год назад на чемпионате мира у нас выступали совсем другие люди. Только по три человека в мужской и женской командах бежали в Поклюке-2021. Остальные двое — новички, то есть команды обновились почти наполовину. Это очень много, учитывая, что год для биатлона — ничтожный срок.

Отсутствие Кристины Резцовой еще понятно — она в том году стала мамой. Но, например, Валерию Васнецову как кандидата на Олимпиаду еще в прошлом сезоне особо даже не рассматривали. Не говоря уж о Цветкове, списанном экспертами со всех счетов.

Норвежцы, для сравнения, свой состав официально пока не объявляли, но, судя по всему, у них в строю останутся минимум по четыре человека в мужской и женской команде. То есть костяк, к которому уже остается кого-то добавить. У нас такого железного костяка нет. Есть один-два человека лидеров, а остальных можно безболезненно менять. И это крайне печально.

Если у мужчин все более или менее последовательно, наш женский состав вообще во многом случаен. Кто знает, если бы ту же Анастасию Шевченко позвали на Кубок мира в декабре, когда она была на пике формы, а не в январе, возможно, на Игры бы ехала именно она? А если бы Валерия Васнецова или Ирина Казакевич не получили неограниченный кредит тренерского доверия, смогли бы они выиграть конкуренцию у Евгении Буртасовой?

По сути, олимпийский состав женской команды определили контрольные гонки еще в ноябре! Кто тогда попал в основу — тот и едет на Олимпиаду. Как при этом сохранять мотивацию биатлонисткам из резерва — непонятно. Тем более что он у нас тоже получился крайне странным. Там травмированная Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова, которая за весь сезон на Кубке мира не получила ни одного шанса. И если мужской резерв выглядит вполне адекватным, то женский — это скорее от безысходности.

Слава богу для команды Шашилова, что у нас нет шестой квоты. Иначе кого бы туда пришлось ставить — одному богу известно.

Состав сборной России на Олимпиаде-2022

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. Тренер — Михаил Шашилов.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Тренер — Юрий Каминский.