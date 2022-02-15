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Сегодня, 13:32

В СБР объяснили, почему Буртасовой нет в составе на эстафету на Олимпиаде-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Евгения Буртасова.
Фото Global Look Press

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале объяснил, почему биатлонистка Евгения Буртасова не была заявлена на эстафету в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Почему нет Буртасовой? Позавчера, чтобы оценить её состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт/пасьют. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план», — написал Аверьянов.

Гонка состоится в среду, 16 февраля.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по биатлону — здесь.

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