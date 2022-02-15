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Сегодня, 13:24

«Команда, вы — лучшие!» Цветков выложил пост в Instagram после мужской эстафеты на Олимпиаде

Биатлонист Цветков поддержал болельщиков за поддержку и поблагодарил команду после эстафеты на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Максим Цветков.
Фото Getty Images

Российский биатлонист Максим Цветков выложил у себя в Instagram пост после мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Я благодарю всех и каждого, кто поддерживал на этом пути! Команда! Вы лучшие», — написал Цветков.

Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov)

Цветков выступил на третьем этапе эстафеты и завершил его на первом месте.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

Олимпиада 2022: команда биатлонистов России. Олимпиада 2022: обидная бронза биатлонистов в эстафете, серебро в коньках и прокат Валиевой. Онлайн-трансляция 15 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Максим Цветков
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