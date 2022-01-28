Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус в Пекине

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Вчера, 27 января по прилете в Пекин (Китай) на Олимпиаду специалист сдал положительный тест на наличие инфекции. После сегодняшнего отрицательного теста Башкиров в ближайшее время сможет воссоединиться со сборной России.

Сегодня, 28 января стало известно, что старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, которые не смогли вылететь в Пекин 26 января вместе со всей командой из-за проблем с QR-кодами при регистрации в аэропорту, отправятся в столицу Китая сегодня вечером.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.