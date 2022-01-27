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Сегодня, 15:17

Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин

Иван Торопцев
Корреспондент

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин, где пройдет зимняя Олимпиада.

«Да, действительно это так. Теперь меня ждет повторный анализ», — цитирует ТАСС Башкирова.

Сборная России по биатлону прибыла в Пекин сегодня утром.

Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус перед вылетом в Китай сдал глава сервис-службы сборной России Александр Печерский. Вместо него на Игры отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин не смогли отправиться в Пекин вместе со всей командой: им потребуется дополнительное документальное подтверждение ранее перенесенного коронавируса для въезда в Китай.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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