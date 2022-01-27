Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин
Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин, где пройдет зимняя Олимпиада.
«Да, действительно это так. Теперь меня ждет повторный анализ», — цитирует ТАСС Башкирова.
Сборная России по биатлону прибыла в Пекин сегодня утром.
Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус перед вылетом в Китай сдал глава сервис-службы сборной России Александр Печерский. Вместо него на Игры отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.
Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин не смогли отправиться в Пекин вместе со всей командой: им потребуется дополнительное документальное подтверждение ранее перенесенного коронавируса для въезда в Китай.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.