В СБР сообщили, что Шашилов, Казакевич и Васнецова вылетят на Олимпиаду в Пекин сегодня вечером

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что старший тренер женской сборной страны Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова вылетят на Олимпиаду в Пекин сегодня, 28 января.

«Михаил Шашилов, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова вылетят в Пекин вечерним рейсом в пятницу, 28 января. Им предоставлены все необходимые разрешения для въезда в Китай», — говорится в сообщении пресс-службы СБР.

Изначально Шашилов, Казакевич и Васнецова должны были вылететь в Китай вместе со всей командой 26 января, однако у них возникла проблема при регистрации. Олимпийская электронная система контроля в аэропорту не выдала им необходимый QR-код. Со схожей проблемой столкнулся массажист Роман Никитин, который уже находится в Пекине.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.