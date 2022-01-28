Шашилов, Казакевич и Васнецова отправились на Олимпиаду в Пекин

Оставшиеся представители сборной России по биатлону отправились на Олимпиаду в Пекин

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова 28 января вылетели в Пекин, где пройдут Олимпийские игры. Они должны были отправиться туда накануне, но у них возникли проблемы с документами.

26 января олимпийская электронная система контроля в аэропорту не выдала им необходимый QR-код. Со схожей проблемой столкнулся массажист Роман Никитин, который уже находится в Пекине.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.