Шашилов объяснил выбор состава на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что выбор биатлонисток Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой для участия в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине связан с их стабильными результатами.

«Ничего тяжелого [в выборе не было]. Наиболее стабильный [вариант] на сегодняшний день, мы посмотрели по последнему этапу Кубка мира», — цитирует ТАСС Шашилова.

Он добавил, что перечень кандидатур для выбора среди биатлонисток был невелик.

«Но даже при хороших условиях все равно было бы так», — сказал Шашилов.

В состав сборной России на смешанную эстафету 4х6 км, которая пройдет на Олимпийских играх 5 февраля, вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.