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Сегодня, 11:28

Богалий назвала самым боевым состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в разговоре с «СЭ» прокомментировала состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде-2022.

«Самый боевой состав. На первую гонку поставлены самые сильнейшие спортсмены. Посмотрим, конечно, как они адаптировались. Другой климат, смена часовых поясов. Будем надеяться, что спортсмены, которые заявлены, имеют самую оптимальную боеспособность. Карантин Латыпова? Это могло быть и плюсом. Эдик немного передохнул, у него было время набрать форму. Думаю, они с тренерами провели подводящую работу. Ему будет все идти в плюс. Тренер и Эдуард знают ситуацию. Если они никак не комментируют, значит, они уверены в том, что это оптимальный состав», — сказала Богалий «СЭ».

На эстафету заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 пройдет 5 февраля и начнется в 12:00 (мск).

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