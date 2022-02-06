Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус
Российская биатлонистка Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус
Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус.
Спортсменка выложила в сторис своего Instagram фотографию бумаги, подтверждающей, что у нее нет коронавируса.
«Я ждала тебя 8 дней», — подписала снимок Васнецова.
Сторис Валерии Васнецовой.
Фото Instagram
30 января стало известно, что Васнецова сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка находится на карантине и пропустит Олимпиаду. Сборная России заменила Васнецову на Евгению Буртасову, которая завтра примет участие в индивидуальной гонке.
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