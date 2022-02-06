Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус.

Спортсменка выложила в сторис своего Instagram фотографию бумаги, подтверждающей, что у нее нет коронавируса.

«Я ждала тебя 8 дней», — подписала снимок Васнецова.

Сторис Валерии Васнецовой. Фото Instagram

30 января стало известно, что Васнецова сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка находится на карантине и пропустит Олимпиаду. Сборная России заменила Васнецову на Евгению Буртасову, которая завтра примет участие в индивидуальной гонке.