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Сегодня, 13:33

Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус

Российская биатлонистка Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус
Иван Торопцев
Корреспондент
Валерия Васнецова.
Фото Twitter

Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус.

Спортсменка выложила в сторис своего Instagram фотографию бумаги, подтверждающей, что у нее нет коронавируса.

«Я ждала тебя 8 дней», — подписала снимок Васнецова.

Сторис Валерии Васнецовой. Фото Instagram
Сторис Валерии Васнецовой.
Фото Instagram

30 января стало известно, что Васнецова сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка находится на карантине и пропустит Олимпиаду. Сборная России заменила Васнецову на Евгению Буртасову, которая завтра примет участие в индивидуальной гонке.

Биатлон
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
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