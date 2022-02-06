Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 10:37

«Я бы попробовал Павлову. Она более стабильный стрелок». Тихонов — о составе на женскую индивидуальную гонку

Тихонов прокомментировал состав женской сборной на индивидуальную гонку
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав женской сборной по биатлону на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине.
«Я бы попробовал Павлову поставить именно на индивидуальную гонку. Она более стабильный стрелок. Я не могу повлиять на состав. Это задача тренеров, которые там находятся. Но я говорил, что на смешанной эстафете надо было этапами поменять Латыпова и Логинова, чтобы Александр бежал последним. У него больше опыта. Не прислушиваются. Сейчас надо показывать все, на что мы способны. Хочу пожелать девушкам стрельбы, какой надо», — сказал Тихонов «СЭ».
Команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Ирина Казакевич пропустит гонку.
Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 7 февраля. Начало — в 12.00 (мск).

2
Читайте также
«Объясните, что за шаман?» Вокруг хоккейной сборной в Пекине пошли дикие слухи, а посмотреть ее пришла Загитова
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хованцев оценил шансы сборной ОКР в женской индивидуальной гонке
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости