Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав женской сборной по биатлону на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине.

«Я бы попробовал Павлову поставить именно на индивидуальную гонку. Она более стабильный стрелок. Я не могу повлиять на состав. Это задача тренеров, которые там находятся. Но я говорил, что на смешанной эстафете надо было этапами поменять Латыпова и Логинова, чтобы Александр бежал последним. У него больше опыта. Не прислушиваются. Сейчас надо показывать все, на что мы способны. Хочу пожелать девушкам стрельбы, какой надо», — сказал Тихонов «СЭ».

Команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Ирина Казакевич пропустит гонку.

Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 7 февраля. Начало — в 12.00 (мск).