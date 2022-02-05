Резцова одним словом описала состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выбор состава мужской сборной России на индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Состав сильнейший», — заявила Резцова. В индивидуальной гонке 8 февраля выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.

«Не знаю, насколько они готовы сейчас. Логинов сегодня показал свое «я». Латыпову сложновато было в эстафете, но я думаю, что это последствия карантина. Дальше будет полегче. Халили не всегда точен. Медаль в индивидуалке? Я не буду говорить, мой язык плохой. Будем надеяться и болеть!» — подчеркнула Резцова.

В субботу, 5 февраля, сборная России по биатлону завоевала первую для себя медаль на Играх в Китае. Российская команда заняла третье место в смешанной эстафете.