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Сегодня, 14:02

Резцова одним словом описала состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку

Артем Бухаев
Корреспондент
Эдуард Латыпов.
Фото AFP

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выбор состава мужской сборной России на индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Состав сильнейший», — заявила Резцова. В индивидуальной гонке 8 февраля выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.

«Не знаю, насколько они готовы сейчас. Логинов сегодня показал свое «я». Латыпову сложновато было в эстафете, но я думаю, что это последствия карантина. Дальше будет полегче. Халили не всегда точен. Медаль в индивидуалке? Я не буду говорить, мой язык плохой. Будем надеяться и болеть!» — подчеркнула Резцова.

В субботу, 5 февраля, сборная России по биатлону завоевала первую для себя медаль на Играх в Китае. Российская команда заняла третье место в смешанной эстафете.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
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