Нигматуллина назвала победой третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка назвала победой третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлониста Ульяна Нигматуллина осталась довольна бронзовой медали в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

— Это победа. Могли быть и пятыми, — заявила Нигматуллина.

— Были ли при вашем финише мысли о медали?

— Не допускаю мыслей о возможной медали в гонке. Проиграли золото или выиграли бронзу? Мы сегодня могли быть и пятыми. Так что для меня это победа. Мы все совершили ошибки в этой гонке. Теперь у нас отличное настроение на следующие старты.

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сборная России впервые завоевала олимпийские медали в смешанной эстафете, норвежские биатлонисты во второй раз одержали победу в данном виде программы на Олимпийских играх.