Ольга Зайцева назвала Латыпова хорошим пацаном после бронзы в смешанной эстафете

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила результат российской сборной по биатлону в смешанной эстафете.

5 февраля российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. В составе нашей команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Это радость! Сегодня наша команда выиграла бронзовую медаль Олимпиады. Поздравляю всех, кто причастен к этому успеху! Ребята показывают, что они могут бороться. Это единая работа. Нужно радоваться! Призываю не говорить, что мы упустили золото. Ничего страшного, что Латыпов уступил на финишной прямой. Стартов у него давно не было. Он еще вернется в форму! В этой дисциплине у нас еще не было медалей на Играх. Все впереди! Надо верить и поддерживать нашу команду. Не могу сравнивать Латыпова с буйволом. Он хороший пацан! Большой ему привет. Поздравляю, что он преодолел долгий путь и дорос до того, чтобы быть лидером сборной России», — сказала Зайцева «СЭ».

Бронза в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине стала для России первой олимпийской наградой в биатлоне с Игр-2014 в Сочи. Предыдущую медаль выигрывал Евгений Гараничев, который 8 лет назад стал третьим в индивидуальной гонке.