Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, в которой она заняла 20-е место. По ее словам, члены сборной стараются не контактировать друг с другом.

—На этапах Кубка Мира говорилось, что женской команде не хватает единения. Здесь что-то изменилось?

— На самом деле мы здесь меньше контактируем. Единственное, когда было какое-то объединение и общая радость, когда наши парни и девчонки заняли третье место в смешанной эстафете. Тогда мы смотрели, переживали. У меня получилось сходить на церемонию награждения вместе с тренерами. Это самый запоминающийся момент на этой Олимпиаде лично для меня, потому что какая-то обстановка позитивная, какое-то объединение всей команды.

Даже будучи в одном номере, мы стараемся ходить в масках, потому что каждый старается беречь свое здоровье, никто не застрахован. Был инцидент у Леры Васнецовой, ей очень сильно не везло. После этого начали максимально везде ходить в масках, в лишний раз не контактировать между тренерами и между спортсменами. Мы сейчас находимся в таких условиях, что каждый хочет выступать, поэтому должны оберегать себя.

— Возможно было лучше показать результат?

— При условии чистой стрельбы почему бы и нет, наверное, все реально. Я один раз стреляла в своей карьере четыре ноля, я знаю, как это делать. Но, как говорится, в нужное время, в нужном месте. Поэтому будем стремиться всей командой. У нас Кристина достаточно близко. Думаю, с девчонками сможем побороться в гонке преследования и показать себя.

— Вы говорили про церемонию, что это лучший момент. Но лучше же присутствовать на самом пьедестале.

— Это естественно, все желают этого. Но пока что у нас нет ни у кого личных медалей, поэтому будем стараться делать максимум, чтобы это случилось. Любая медаль любого спортсмена на Олимпийских играх, неважно мальчика или девочки, неважно какой страны, это всегда праздник для команды, для нас. Будем стремиться, чтобы этих праздников было больше.