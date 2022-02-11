Биатлонистка Резцова рассказала, как справляется с эмоциями перед выходом на гонки Олимпиады в Пекине

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как справляется с эмоциями перед выходом на гонки Олимпиады в Пекине.

Ранее в россиянка пришла шестой в гонке женского спринта на Играх. Она стала лучшей среди спортсменок ОКР. Победительницей стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн.

— Ты сейчас так же спокойно выходишь, как на Кубке мира?

— У меня сейчас нет таких мыслей, что я выхожу на Олимпиаде на гонку. Разумеется, я волнуюсь. И перед Кубком мира волнуюсь, и перед Олимпиадой. Но я адекватно волнуюсь. Я полностью сконцентрирована, знаю, как мне отвлечься. Я знаю, что мне нужно делать, продумываю каждый свой шаг. Выхожу с боевым настроем. Невозможно не волноваться, но можно волноваться правильно и с пользой.

—Ты перед смешанной эстафетой и после рассказывала, что тебя прям очень сильно трясло, как никогда. Сейчас такого нет? Спокойно выходишь?

—Ну у меня сейчас точно нет таких мыслей, что я выхожу на гонку на Олимпиаде. Конечно, я волнуюсь. Я перед любой гонкой волнуюсь, но я адекватно это делаю. Я полностью сконцентрирована, знаю, как мне отвлечься, что мне надо делать. Я продумываю каждый свой шаг и выхожу именно по боевому настрою. Невозможно не волноваться, но делать это надо правильно, чтобы от этого была польза.

—К ограничениям привыкла?

—Сейчас уже меня ничего не напрягает. Ко всему привыкаешь, когда ты каждый день делаешь одно и тоже, это уже не проблема. Ты знаешь, во сколько ты идешь сдавать тест, без маски ты не можешь никуда идти, постоянно с собой антисептики. К этому надо было привыкнуть. От этого никуда не деться. Осталось потерпеть еще немного.

—Саша Терентьев говорил, что удалял Instagram, чтобы ничего не отвлекало. Как ты абстрагируешься от новостей?

—Я слышала новости. Все об этом разговаривают. Что-то краем уха слышала, но практически не смотрю новости, не читаю Instagram. Много сообщений мне пишут, но я если и открываю, то не смотрю, от кого и что пишут. Просто убираю все запросы и все. Это меня никак не касается.