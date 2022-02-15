Губерниев назвал русофобской работу режиссера на мужской эстафете Олимпиады

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на проведение трансляции мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Абсолютно непрофессиональная, грязная, русофобская, с моей точки зрения, работа олимпийского режиссера, который показывает Игры. Это просто чудовищно, что мы не видели лидеров. Нужно разбираться, что происходит», — сказал Губерниев «СЭ».

На протяжении мужской эстафеты сборная России с большим отрывом шла от группы преследователей. В кадры телетрансляции попадали фрагменты борьбы отстающих от лидера гонки биатлонистов.

Победителем мужской эстафеты стала Норвегия, второй стала Франция. Сборная ОКР заняла третье место.