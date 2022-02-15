Каминский о стрельбе Латыпова: «Я говорил Эдуарду, что надо работать спокойно. Он подошел и начался порыв, надо было переждать»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

— Какие были мысли перед последней стрельбой?

— Я и Эдуарду говорил, что работать надо спокойно, в штатном режиме. Конечно, от него хотелось, чтобы он спокойно начал. Он подошел и начался порыв. Надо было переждать.

— Вяльбе как-то сказала, что пока девчонки не выиграют олимпийское золото, она никуда не уйдет. Вы можете тоже самое сказать про себя?

— Пути господня неисповедимы. Не знаю.

— В лыжах с таким отрывом было бы гарантированное золото.

— Лыжи есть лыжи, конечно. Там нет стрельбы. Обидно, но что делать.

Латыпов на последнем этапе эстафеты допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга. Сборная России перед этой стрельбой лидировала с отрывом почти в минуту (59,3 секунды) и могла выиграть золото, однако в итоге стала третьей.