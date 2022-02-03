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3 февраля, 23:42

Валерия Васнецова — о карантине в Пекине: «Я очень сильно похудела и хочу, чтобы все это закончилось»

Биатлонистка Васнецова призналась, что очень сильно похудела на карантине
Анна Горшкова
Корреспондент
Валерия Васнецова.
Фото Instagram

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине, показала, чем ее кормят на карантине.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней.

Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна.

У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Васнецова в сторис Instagram.

Валерия Васнецова. Фото Instagram
Валерия Васнецова.
Фото Instagram

В конце января стало известно, что биатлонистка Евгения Буртасова заменит в сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине Васнецову, которая сдала два положительных теста на коронавирус.

Изначально в состав женской сборной на Олимпиаду входили Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Васнецова. Буртасова числилась в качестве запасной.

Биатлон
Коронавирус
Валерия Васнецова
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