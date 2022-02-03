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Сегодня, 14:44

Тихонов считает, что российским биатлонистам по силам выиграть золото в смешанной эстафете на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что сборная России способна завоевать золото в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Сегодня, 3 февраля был объявлен состав российской команды. В гонке выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Решать тренерам — если они поставили такой состав, значит, он оптимальный. Я бы только поменял местами по этапам Латыпова с Логиновым. В остальном я считаю, что состав нормальный. Что касается Эдуарда, то он отдохнул и уже не один раз хорошо себя показал, поэтому особых проблем быть не должно. Желающих подсказать у нас всегда море, но раз его поставили, значит, состояние у него хорошее и он готов.

Рассчитывать на медали в смешанной эстафете можно. Обязательно. Золото? Ну а почему нет, все возможно. Мы несколькими поколениями доказывали, что даже когда нет предпосылок, медали можно заработать. Нам сейчас самое главное — обыграть самих себя, показать чуть больше, чем ты можешь. Дай бог без дополнительных патронов — это уже результат», — приводит Sport24 слова Тихонова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля, начало — в 12.00 (мск).

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Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-02-03-tikhonov-v-smeshannoy-estafete-na-olimpiade-biatlonistam-rossii-mozhno-rasschityvat-na-zoloto-
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
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