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Сегодня, 19:14

Биатлонистка Буртасова отправилась на Олимпиаду в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Российская биатлонистка Евгения Буртасова 2 февраля отправилась в Пекин.

«Сейчас Женя на борту самолета и уже завтра будет в Китае», — информирует пресс-служба СБР.

СБР и ОКР в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой из-за коронавируса на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
Евгения Буртасова (Павлова)
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