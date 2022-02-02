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Сегодня, 16:40

Олимпиада-2022, биатлон: состав сборной России и других команд на Игры

Стали известны составы всех сборных по биатлону на Олимпиаду-2022
Биатлонисты сборной России: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков.
Фото Getty Images

С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования по биатлону на зимней Олимпиаде-2022. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей.

Представляем составы топ-сборных по биатлону.

Россия

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова.

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Норвегия

Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Штурла Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Сиверт Баккен, Филип Андерсен.

Женщины: Тириль Экхофф, Марте Ольсбу Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Ида Лин, Каролин Кноттен, Эмили Калькенберг.

Франция

Мужчины: Кантен Фийон-Майе, Эмильян Жаклен, Фабьен Клод, Симон Дестье, Антонен Гигонна, Эрик Перро.

Женщины: Жюстин Бреза-Буше, Анаис Шевалье-Буше, Анаис Бескон, Жюли Симон, Хло Шевалье, Паула Боте.

Германия

Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Роман Рес, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Давид Цобель.

Женщины: Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Анна Вайдель.

Швеция

Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мальте Стефанссон.

Женщины: Эльвира Эберг, Ханна Эберг, Мона Брорссон, Лина Перссон, Анна Магнуссон, Стина Нильссон.

Белоруссия

Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Роман Елетнов.

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Украина

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбаль, Артем Прима, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Ирина Петренко.

Италия

Мужчины: Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш, Дидье Бьона.

Женщины: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Самуэла Комола, Микела Каррара.

Австрия

Мужчины: Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Давид Комац, Патрик Якоб, Харальд Леммерер.

Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Дуня Здоуц, Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Анна Юппе.

Швейцария

Мужчины: Беньямин Вегер, Йоша Буркхальтер, Никлас Хартвег, Себастьян Штальдер.

Женщины: Лена Хекки, Ами Базерга, Селина Гаспарин, Ирене Кадуриш.

Видеотрансляции соревнований в прямом эфире покажут Первый канал и «Россия-1». Онлайн-трансляции биатлонных гонок Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Олимпиада
Сборная Австрии по биатлону
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная Германии по биатлону
Сборная Италии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная России по биатлону
Сборная Украины по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
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