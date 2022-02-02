Олимпиада-2022, биатлон: состав сборной России и других команд на Игры

Стали известны составы всех сборных по биатлону на Олимпиаду-2022

С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования по биатлону на зимней Олимпиаде-2022. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей.

Представляем составы топ-сборных по биатлону.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова.

Норвегия

Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Штурла Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Сиверт Баккен, Филип Андерсен.

Женщины: Тириль Экхофф, Марте Ольсбу Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Ида Лин, Каролин Кноттен, Эмили Калькенберг.

Франция

Мужчины: Кантен Фийон-Майе, Эмильян Жаклен, Фабьен Клод, Симон Дестье, Антонен Гигонна, Эрик Перро.

Женщины: Жюстин Бреза-Буше, Анаис Шевалье-Буше, Анаис Бескон, Жюли Симон, Хло Шевалье, Паула Боте.

Германия

Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Роман Рес, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Давид Цобель.

Женщины: Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Анна Вайдель.

Швеция

Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мальте Стефанссон.

Женщины: Эльвира Эберг, Ханна Эберг, Мона Брорссон, Лина Перссон, Анна Магнуссон, Стина Нильссон.

Белоруссия

Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Роман Елетнов.

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Украина

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбаль, Артем Прима, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Ирина Петренко.

Италия

Мужчины: Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш, Дидье Бьона.

Женщины: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Самуэла Комола, Микела Каррара.

Австрия

Мужчины: Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Давид Комац, Патрик Якоб, Харальд Леммерер.

Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Дуня Здоуц, Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Анна Юппе.

Швейцария

Мужчины: Беньямин Вегер, Йоша Буркхальтер, Никлас Хартвег, Себастьян Штальдер.

Женщины: Лена Хекки, Ами Базерга, Селина Гаспарин, Ирене Кадуриш.

Видеотрансляции соревнований в прямом эфире покажут Первый канал и «Россия-1». Онлайн-трансляции биатлонных гонок Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.