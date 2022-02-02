Олимпиада-2022, биатлон: состав сборной России и других команд на Игры
С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования по биатлону на зимней Олимпиаде-2022. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей.
Представляем составы топ-сборных по биатлону.
Россия
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова.
Норвегия
Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Штурла Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Сиверт Баккен, Филип Андерсен.
Женщины: Тириль Экхофф, Марте Ольсбу Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Ида Лин, Каролин Кноттен, Эмили Калькенберг.
Франция
Мужчины: Кантен Фийон-Майе, Эмильян Жаклен, Фабьен Клод, Симон Дестье, Антонен Гигонна, Эрик Перро.
Женщины: Жюстин Бреза-Буше, Анаис Шевалье-Буше, Анаис Бескон, Жюли Симон, Хло Шевалье, Паула Боте.
Германия
Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Роман Рес, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Давид Цобель.
Женщины: Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Анна Вайдель.
Швеция
Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мальте Стефанссон.
Женщины: Эльвира Эберг, Ханна Эберг, Мона Брорссон, Лина Перссон, Анна Магнуссон, Стина Нильссон.
Белоруссия
Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Роман Елетнов.
Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
Украина
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбаль, Артем Прима, Артем Тищенко.
Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Ирина Петренко.
Италия
Мужчины: Томас Бормолини, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш, Дидье Бьона.
Женщины: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Самуэла Комола, Микела Каррара.
Австрия
Мужчины: Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Давид Комац, Патрик Якоб, Харальд Леммерер.
Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Дуня Здоуц, Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Анна Юппе.
Швейцария
Мужчины: Беньямин Вегер, Йоша Буркхальтер, Никлас Хартвег, Себастьян Штальдер.
Женщины: Лена Хекки, Ами Базерга, Селина Гаспарин, Ирене Кадуриш.
Видеотрансляции соревнований в прямом эфире покажут Первый канал и «Россия-1». Онлайн-трансляции биатлонных гонок Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.