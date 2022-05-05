Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 16:00

Это'О предложил россиянам и украинцам сыграть в паре на Уимблдоне. И заочно поспорил с Бахом

Самюэль Это'О предложил российским и украинским теннисистам сыграть в паре на Уимблдоне
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Самюэль Это&#039;О и Томас Бах.
Экс-нападающий «Анжи», а ныне президент Федерации футбола Камеруна высказался на актуальную тему.

Самюэль Это'О анонсировал 23 мая гала-матч на «Сан-Сиро» с участием звезд топ-уровня: Франческо Тотти, Андреа Пирло, Лионеля Месси и других. Все вырученные деньги от мероприятия пойдут на благотворительность, в том числе в фонд самого камерунца.

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и&nbsp;Энди Маррей. Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?

В интервью итальянскому изданию La Repubblica президент Камерунской федерации футбола высказался не только на тему выставочного матча. В частности, Это'О заявил:

«Войны — это плохо. В Африке они проходят каждый день, и имена тех, кто их развязывает, известны. Но, похоже, никому до этого нет дела. Беженцев из Африки не так хорошо принимают, хотя Европа пользуется нашим газом, нашими алмазами и нашими ресурсами. У спорта громкий голос, его слышат, и он выходит за рамки предрассудков. Он объединяет, а не отталкивает.

Было бы неплохо, если бы на Уимблдоне украинцы и россияне сыграли вместе в парном разряде — таким образом они подчеркнут, что в этом мире возможно сосуществование. Особенно если играть вместе, не создавая мнимого превосходства. Мы должны попытаться".

Александер Чеферин. Неправда, что УЕФА изолировал наш футбол всего на год. Срок наказания не определен

Это'О — не первый человек из мира футбола, который в последнее время обращает внимание спортивных властей на конфликты по всему миру. К примеру, защитник турецкого клуба «Эрзурум ББ» Айкут Демир настаивал на том, что люди игнорируют жестокость на Ближнем Востоке. А экс-хавбек сборной Египта Мохаммед Абутрика в марте упоминал палестино-израильский конфликт.

Слова камерунца идут вразрез с резонансным заявлением главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, хотя и были произнесены раньше. «У нас было много аргументов от НОК, которые говорили: «Что делает эту ситуацию такой уникальной? Что вы предприняли, когда была война в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и где угодно?» — цитирует Баха Inside the Games. — Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия и что это защитные меры, которые мы должны были предпринять, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России на Украине».

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;сыграет в&nbsp;Лиге чемпионов-2022/23. Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше

Кроме того, слова Это'О можно интерпретировать и как высказывание против отстранения российских теннисистов от Уимблдона. В апреле Ассоциация тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований на британском турнире «Большого шлема».

Добавим, что в феврале россиянин Андрей Рублев и украинец Денис Молчанов выиграли в парном разряде на турнире ATP в Марселе. После победы Рублев подчеркнул: «Мы обычные люди — не политики, а спортсмены. И спорт нас объединяет».

Самюэль Это`О
1
Читайте также
«Девять спален и свой кинотеатр». Сколько зарабатывает и как живет теннисист Новак Джокович
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Семак рассказал о своем отношении к отстранению российских клубов от еврокубков
Это'О предложил российским и украинским теннисистам вместе сыграть на Уимблдоне
Резцова — о заявлении Баха: «Нам уже некуда вставлять палки. Колес не хватает. Успокойтесь!»
Неправда, что УЕФА изолировал наш футбол всего на год. Срок наказания не определен
Президент МОК Бах высказался об отстранении российских спортсменов
Капелло прокомментировал решение УЕФА продлить санкции в отношении российских клубов и национальных команд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сочинских горах погиб руководитель «Красной Поляны». Что произошло?
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости