Это'О предложил россиянам и украинцам сыграть в паре на Уимблдоне. И заочно поспорил с Бахом

Экс-нападающий «Анжи», а ныне президент Федерации футбола Камеруна высказался на актуальную тему.

Самюэль Это'О анонсировал 23 мая гала-матч на «Сан-Сиро» с участием звезд топ-уровня: Франческо Тотти, Андреа Пирло, Лионеля Месси и других. Все вырученные деньги от мероприятия пойдут на благотворительность, в том числе в фонд самого камерунца.

В интервью итальянскому изданию La Repubblica президент Камерунской федерации футбола высказался не только на тему выставочного матча. В частности, Это'О заявил:

«Войны — это плохо. В Африке они проходят каждый день, и имена тех, кто их развязывает, известны. Но, похоже, никому до этого нет дела. Беженцев из Африки не так хорошо принимают, хотя Европа пользуется нашим газом, нашими алмазами и нашими ресурсами. У спорта громкий голос, его слышат, и он выходит за рамки предрассудков. Он объединяет, а не отталкивает.

Было бы неплохо, если бы на Уимблдоне украинцы и россияне сыграли вместе в парном разряде — таким образом они подчеркнут, что в этом мире возможно сосуществование. Особенно если играть вместе, не создавая мнимого превосходства. Мы должны попытаться".

Это'О — не первый человек из мира футбола, который в последнее время обращает внимание спортивных властей на конфликты по всему миру. К примеру, защитник турецкого клуба «Эрзурум ББ» Айкут Демир настаивал на том, что люди игнорируют жестокость на Ближнем Востоке. А экс-хавбек сборной Египта Мохаммед Абутрика в марте упоминал палестино-израильский конфликт.

Слова камерунца идут вразрез с резонансным заявлением главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, хотя и были произнесены раньше. «У нас было много аргументов от НОК, которые говорили: «Что делает эту ситуацию такой уникальной? Что вы предприняли, когда была война в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и где угодно?» — цитирует Баха Inside the Games. — Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия и что это защитные меры, которые мы должны были предпринять, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России на Украине».

Кроме того, слова Это'О можно интерпретировать и как высказывание против отстранения российских теннисистов от Уимблдона. В апреле Ассоциация тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований на британском турнире «Большого шлема».

Добавим, что в феврале россиянин Андрей Рублев и украинец Денис Молчанов выиграли в парном разряде на турнире ATP в Марселе. После победы Рублев подчеркнул: «Мы обычные люди — не политики, а спортсмены. И спорт нас объединяет».