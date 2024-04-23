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Сегодня, 19:01

Таджикский мигрант, едва не сбивший Алексееву, будет оштрафован и депортирован из России

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Боец UFC Ирина Алексеева сообщила, что мигрант из Таджикистана, который едва ее не сбил, будет депортирован из России.

«Ему назначили штраф в размере 3000 рублей и выдворение за пределы Российской Федерации», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что в Челябинске арестовали уроженца Таджикистана, который едва не сбил Алексееву. После ареста появилось видео, как он извиняется за свой поступок.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ирина Алексеева
UFC
ММА
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